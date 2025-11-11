Ströer Aktie
Marktkap. 2 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialisten für Außenwerbung seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,05 €
|Abst. Kursziel*:
105,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
108,70%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital