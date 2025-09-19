Ströer Aktie
Marktkap. 2,18 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,15 €
|Abst. Kursziel*:
43,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,79%
|
Analyst Name:
Simon Keller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:36
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.