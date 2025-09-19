DAX 23.486 -0,7%ESt50 5.441 -0,3%Top 10 Crypto 15,55 -2,8%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 95.870 -2,4%Euro 1,1784 +0,3%Öl 66,13 -0,8%Gold 3.724 +1,1%
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Bitcoin, Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Erneute Kursgewinne voraus: Experte erwartet neue Rekordhöhen für die Tesla-Aktie Erneute Kursgewinne voraus: Experte erwartet neue Rekordhöhen für die Tesla-Aktie
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ströer Aktie

Ströer Aktien-Sparplan
38,15 EUR -0,90 EUR -2,30 %
STU
Marktkap. 2,18 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
Symbol SOTDF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Ströer SECo Buy

10:36 Uhr
Ströer SE & Co. KGaA
Ströer SE & Co. KGaA
38,15 EUR -0,90 EUR -2,30%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

10:36 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
19.09.25 Ströer Buy Warburg Research
19.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

