Ströer Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach einer Investorenveranstaltung von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Äußerungen des Managements hätten signalisiert, dass der Spezialist für Außenwerbung auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,36 €
|Abst. Kursziel*:
-0,91%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
40,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,69%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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