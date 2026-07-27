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Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

14:46 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
39,76 EUR 2,56 EUR 6,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Gerüchte rund um Beteiligungsverkäufe oder einen Komplettverkauf des Werbespezialisten seien in den vergangenen Jahren immer wieder kräftige Kurstreiber gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Gerüchte habe nun das "Manager Magazin" mit einem kolportierten Übernahmeinteresse seitens zweier Finanzinvestoren wieder angefacht./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
39,66 €		 Abst. Kursziel*:
-9,23%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,46%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

14:46 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer plans a dividend of €1.85 for fiscal year 2025 and approves a share buyback program of up to €50 million
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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