Bernstein Research

Ströer SECo Outperform

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das zweite Quartal sei auf ganzer Linie schwächer gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibe unverändert. Das Management gehe aber nun davon aus, dass das vierte Quartal bei der Erfüllung dieser Prognose eine größere Rolle spielen wird./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC

