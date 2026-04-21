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Marktkap. 186 Mrd. EUR

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ISIN US8725901040

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Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

12:31 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Aktuell gebe es mehr Fragen als Antworten, doch sein Gesamteindruck sei, dass eine solche Transaktion netto negativ für die Aktionäre von T-Mobile US sein dürfte, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte es etwa zu einem Konglomeratsabschlag kommen, was er für wahrscheinlich halte, wären die T-Mobile-Aktionäre unverhältnismäßig stark davon betroffen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 195,39		 Abst. Kursziel*:
25,39%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 195,12		 Abst. Kursziel aktuell:
25,56%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 269,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.03.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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