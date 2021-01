Aktie in diesem Artikel Tesla 654,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal habe etwas enttäuscht, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Sie werden verkaufen, was sie provozieren. Aber zu welchem Preis?", fragte der Experte in seiner Reaktion auf die Ergebnisse./ag/tih