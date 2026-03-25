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Symbol TTE

Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

15:21 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
78,43 EUR -0,02 EUR -0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Mark Wilson berichtete in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas. Die vorteilhaften Eigenschaften seien hervorgehoben worden. In der Präsentation sei auch auf die Situation im Nahen Osten eingegangen worden - mit dem Hinweis, dass es bislang nur marginale Auswirkungen der gedrosselten Produktion in Katar und den Vereinigten Arabischen Emirate gebe./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,21 €		 Abst. Kursziel*:
-0,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,55%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

15:21 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
26.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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