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Marktkap. 177,23 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
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WKN 850727

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ISIN FR0000120271

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Symbol TTE

Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

09:06 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
80,01 EUR 0,36 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,02 €		 Abst. Kursziel*:
16,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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