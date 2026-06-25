TRATON Aktie
Marktkap. 15,78 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismäßig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|17:51
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|17:51
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|17:51
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.