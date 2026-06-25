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Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

17:51 Uhr
TRATON Hold
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismäßig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

17:51 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10:51 TRATON Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 TRATON Buy UBS AG
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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