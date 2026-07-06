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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

08:46 Uhr
TRATON Market-Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Vorab-Aussagen zu den Quartalszahlen am 23. Juli mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding halte an den Jahreszielen fest, schrieb Harry Martin am Montag in seinem Ausblick. Traton rechne aber nicht mehr mit einer stärkeren Profitabilität im zweiten Halbjahr, da die Margen schon im zweiten Quartal wegen einer Änderung der Bilanzierungsmethode im Zusammenhang mit den US-Zöllen erheblich gestiegen sein sollten. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungsänderung entsprächen die Aussagen zum zweiten Quartal weitgehend seinen und den Konsenserwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
35,16 €		 Abst. Kursziel*:
2,39%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
35,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 TRATON Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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