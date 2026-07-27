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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

16:16 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
39,98 EUR 0,64 EUR 1,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Ein Analystenteam um den für Traton zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
39,90 €		 Abst. Kursziel*:
-9,77%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,95%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:31 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
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