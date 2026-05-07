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Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

21:51 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2026 um 3 Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,31 €		 Abst. Kursziel*:
26,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,69%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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