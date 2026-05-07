UniCredit Aktie
Marktkap. 103,79 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2026 um 3 Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,31 €
|Abst. Kursziel*:
26,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,69%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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