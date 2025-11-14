Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe 2025 in einem schwierigen Umfeld Fortschritte gemacht, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag. Dort stehe Valeo vor der Herausforderung, Ziele vorzustellen, die realistisch seien und gleichzeitig das Verbesserungspotenzial beleuchteten. Größere Überraschungen erwartet sie nicht./gl/ag

