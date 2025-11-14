DAX 23.229 +0,2%ESt50 5.539 +0,1%MSCI World 4.256 +0,0%Top 10 Crypto 12,42 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.940 -1,5%Euro 1,1579 +0,0%Öl 63,08 -2,7%Gold 4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Neuzugang in David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert Neuzugang in David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral - US-Zölle im Blick Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral - US-Zölle im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
12,20 EUR +0,33 EUR +2,74 %
STU
12,28 EUR +0,26 EUR +2,16 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Hold

14:11 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
12,20 EUR 0,33 EUR 2,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe 2025 in einem schwierigen Umfeld Fortschritte gemacht, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag. Dort stehe Valeo vor der Herausforderung, Ziele vorzustellen, die realistisch seien und gleichzeitig das Verbesserungspotenzial beleuchteten. Größere Überraschungen erwartet sie nicht./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,35 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,22 €		 Abst. Kursziel*:
-15,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,13%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

14:11 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Valeo SA Neutral UBS AG
06.11.25 Valeo SA Outperform Bernstein Research
28.10.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Wie Experten die Valeo SA-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren angefallen
TraderFox Top 5 europäische Momentum-Aktien am 12-Monatshoch
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: Hätte sich eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr gelohnt?
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
GlobeNewswire Valeo announces a new green bond issue for an amount of 650 million euros with maturity May 2031
GlobeNewswire Voting rights April 2025 - Valeo
GlobeNewswire Valeo Q1 2025 Sales
GlobeNewswire Valeo - voting rights March 2025
GlobeNewswire Valeo - availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen