Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC

