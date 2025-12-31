Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,88 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
195,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,16 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG