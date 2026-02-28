DAX 23.963 -2,7%ESt50 5.830 -2,6%MSCI World 4.501 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,93 +3,7%Gold 5.291 -0,6%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 21,54 Mrd. EUR

KGV 29,82
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

09:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Seine Überzeugung für Vestas ist nach der Berichtssaison gestiegen. Zudem könnten die Papiere der Dänen von einer Rückkehr des Themas Energiesicherheit im Zuge des Iran-Kriegs profitieren./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

09:36 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
17.02.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

