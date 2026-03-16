VINCI Aktie
Marktkap. 70,19 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Verkehrszahlen für den Februar mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen an den vom französischen Mischkonzern betriebenen Flughäfen sei stärker gestiegen als im Januar, während das Geschäft mit den Mautstraße schwach geblieben sei, schrieb Graham Hunt am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
143,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
130,55 €
|Abst. Kursziel*:
9,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
126,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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