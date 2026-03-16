Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

18.03.26

Aktie in diesem Artikel VINCI 126,20 EUR 0,00 EUR 0,00% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Verkehrszahlen für den Februar mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen an den vom französischen Mischkonzern betriebenen Flughäfen sei stärker gestiegen als im Januar, während das Geschäft mit den Mautstraße schwach geblieben sei, schrieb Graham Hunt am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com