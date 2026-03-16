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Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

18.03.26
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
126,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Verkehrszahlen für den Februar mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen an den vom französischen Mischkonzern betriebenen Flughäfen sei stärker gestiegen als im Januar, während das Geschäft mit den Mautstraße schwach geblieben sei, schrieb Graham Hunt am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
130,55 €		 Abst. Kursziel*:
9,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
126,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.03.26 VINCI Overweight Barclays Capital
18.03.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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