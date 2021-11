Basler Opfer von Cyperattacke. Neue Wertpapiere ausgegeben: Deutsche Bank stärkt Kernkapital. Talanx will Erstversicherung bis 2025 profitabler machen. Commerzbank-Chef: Ausstieg des Staates wäre perspektivisch gut. DoorDash startet Deutschland-Geschäft in Stuttgart. Inflation im Euroraum steigt im Oktober auf 4,1 Prozent. Allianz kann Lebensversicherungs-JV in China komplett übernehmen.