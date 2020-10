ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die positive Entwicklung des Telekomkonzerns in einigen Bereichen sei nicht ausreichend gewesen, die Kundenabgänge insgesamt auszugleichen, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf den spanischen Markt./mf/gl