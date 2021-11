NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Der Telekomkonzern habe die Erwartungen übertroffen und den Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda al) in Richtung des oberen Endes der bisherigen Zielspanne präzisiert, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/jha/