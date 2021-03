LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Pence belassen. Zum dritten Mal in Folge seien die Quartalsberichte in der Telekombranche im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Titus Krahn in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2021 dürften die Märkte in Frankreich und Deutschland weiter am stärksten wachsen. Vodafone schätze er für eine mögliche Rolle bei der laufenden Branchenkonsolidierung./tih/bek