LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Pence belassen. Der Telekomkonzern sei für das laufende Jahr bestens vorbereitet, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht Luft nach oben für die Papiere dank des Börsengangs der Funkmastsparte Vantage Towers und dem Potenzial, das in der Südafrika-Tochter Vodacom stecke./tih/bek