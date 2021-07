LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 165 auf 170 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem "Reset" der Investitionen im Mai habe der Zwischenbericht des britischen Telekomkonzerns zum ersten Quartal klare Anzeichen einer operativen Verbesserung gezeigt, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Es habe ihn zudem ermutigt, dass das Management optimistisch geblieben sei, Wachstumstreiber auch in den nächsten Quartalen zu verbessern./ck/mis