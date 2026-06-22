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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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77,50 EUR +1,34 EUR +1,76 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 39,1 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

15:26 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
77,50 EUR 1,34 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
78,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
77,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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