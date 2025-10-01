DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,20 -0,6%Dow 46.441 +0,1%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.933 +0,0%Euro 1,1743 +0,1%Öl 65,51 +0,1%Gold 3.874 +0,2%
Volvo (B) Aktie

24,72 EUR +0,21 EUR +0,86 %
DUS
270,00 SEK +0,50 SEK +0,19 %
STO
Marktkap. 49,79 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

08:01 Uhr
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Analyst Michael Aspinall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Nutzfahrzeughersteller seine Verkaufsmengen moderat gesteigert hat und in Europa gewachsen sein dürfte. Er liege allerdings mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis des dritten Quartals und des Gesamtjahres unter denen des Konsens./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

