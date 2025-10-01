Volvo (B) Aktie
Marktkap. 49,79 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Analyst Michael Aspinall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Nutzfahrzeughersteller seine Verkaufsmengen moderat gesteigert hat und in Europa gewachsen sein dürfte. Er liege allerdings mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis des dritten Quartals und des Gesamtjahres unter denen des Konsens./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
270,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
29,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
270,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
29,63%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
