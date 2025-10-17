DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.304 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +4,1%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.385 +2,4%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,83 -0,8%Gold 4.234 -0,4%
Volvo (B) Aktie

22,67 EUR +0,05 EUR +0,22 %
STU
247,40 SEK -20,80 SEK -7,76 %
STO
Marktkap. 45,76 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

08:01 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
22,67 EUR 0,05 EUR 0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die B-Aktie von Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

