Volvo (B) Aktie
Marktkap. 45,76 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die B-Aktie von Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
247,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
41,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
247,40 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
41,47%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:01
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
