DAX 25.391 +1,4%ESt50 6.353 +1,1%MSCI World 4.829 +0,3%Top 10 Crypto 8,0105 +2,9%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.521 +1,5%Euro 1,1466 +0,8%Öl 70,41 -1,1%Gold 4.131 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht auf -- KNDS-IPO auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Amazon-Aktie freundlich: Was die zunehmende Unabhängigkeit bei KI-Chips für Anleger bedeutet Amazon-Aktie freundlich: Was die zunehmende Unabhängigkeit bei KI-Chips für Anleger bedeutet
Vonovia SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Vonovia SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
22,57 EUR +1,22 EUR +5,71 %
STU
finanzen.net zero
Vonovia jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 18,32 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

14:41 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
22,57 EUR 1,22 EUR 5,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Das von der Bundesregierung vorgestellte Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung beinhalte eine Passage, wonach eine Verstaatlichung des privaten Mietwohnungsbestands durch Sozialisierungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der Enteignungsdebatte in Berlin, wo der Immobilienkonzern einen Bestand im Wert von 23 Milliarden Euro besitze, sehr positiv für Vonovia./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,61 €		 Abst. Kursziel*:
52,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,86%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

14:41 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

finanzen.net Aktuelle Analyse Vonovia SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Vonovia SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
dpa-afx Aktien von Vonovia, Aroundtown & Co: Geplantes Verbot von Verstaatlichung beflügelt Immobilienwerte
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Vor US-Arbeitsmarkt fest - Vonovia Reformprofiteur
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Grün
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag im Plus
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag behauptet
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Vonovia SE: AGM approves €1.25 dividend per share and appoints Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz to the Supervisory Board
EQS Group EQS-News: Good Start into the Year – Confident for 2026 Guidance and 2028 Growth and Deleveraging Objectives
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz nominated for the election to the Supervisory Board of Vonovia
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Arnd Fittkau, buy
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen