Vonovia Aktie
Marktkap. 18,32 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Das von der Bundesregierung vorgestellte Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung beinhalte eine Passage, wonach eine Verstaatlichung des privaten Mietwohnungsbestands durch Sozialisierungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der Enteignungsdebatte in Berlin, wo der Immobilienkonzern einen Bestand im Wert von 23 Milliarden Euro besitze, sehr positiv für Vonovia./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,61 €
|Abst. Kursziel*:
52,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,86%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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