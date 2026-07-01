JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Das von der Bundesregierung vorgestellte Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung beinhalte eine Passage, wonach eine Verstaatlichung des privaten Mietwohnungsbestands durch Sozialisierungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der Enteignungsdebatte in Berlin, wo der Immobilienkonzern einen Bestand im Wert von 23 Milliarden Euro besitze, sehr positiv für Vonovia./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE