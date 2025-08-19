Walmart Aktie
Marktkap. 695,1 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Christopher Horvers zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit vom zweiten Quartal. Im Gesamtpaket seien die Resultate stark, doch der berichtete Gewinn je Aktie habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmaßnahmen nicht erreicht. Auch wenn sich damit fundamental nichts ändere und der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigend ausfalle, erwartet er die Aktien am Berichtstag eher unter Druck./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 130,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 102,57
|Abst. Kursziel*:
26,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 97,62
|Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
