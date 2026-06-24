Zalando Aktie
Marktkap. 6,58 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Auf der ersten German & Swiss Corporate Conference von Jefferies in Baden-Baden habe der Online-Modehändler sich positiv geäußert, was sowohl die kurzfristigen Markterwartungen als auch die längerfristigen Kurstreiber unterstütze, schrieb Frederick Wild in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Zalando bleibe eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten im europäischen Sektor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,27 €
|Abst. Kursziel*:
18,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,19%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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