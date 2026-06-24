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Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

08:01 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Auf der ersten German & Swiss Corporate Conference von Jefferies in Baden-Baden habe der Online-Modehändler sich positiv geäußert, was sowohl die kurzfristigen Markterwartungen als auch die längerfristigen Kurstreiber unterstütze, schrieb Frederick Wild in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Zalando bleibe eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten im europäischen Sektor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,27 €		 Abst. Kursziel*:
18,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,19%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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