Zalando Aktie
Marktkap. 6,56 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Anne Critchlow beschrieb die negative Kursentwicklung auf die jüngst vorgestellten Resultate in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als überraschend. Die Aktien des Online-Händlers seien derzeit unterbewertet angesichts des Wachstumspotenzials, das beim operativen Gewinn prozentual zweistellig sei./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,17 €
|Abst. Kursziel*:
89,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,39%
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|12:46
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
