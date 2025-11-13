BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,01 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 44,01 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,90 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409.704 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 25,11 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,90 EUR für die BASF-Aktie.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen
Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die BASF-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen