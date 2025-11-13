DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
So bewegt sich BASF

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

13.11.25 12:04 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,01 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 44,01 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,90 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409.704 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 25,11 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,90 EUR für die BASF-Aktie.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
