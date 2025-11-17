BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 43,36 EUR nach.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 43,36 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,35 EUR. Zuletzt wechselten 36.262 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 44,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,33 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die BASF-Aktie