Notierung im Blick

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Plus

21.11.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 43,67 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 43,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.892.079 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 26,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,25 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 14,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

