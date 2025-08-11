Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 98,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 98,44 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,22 EUR ab. Mit einem Wert von 99,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 150.079 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 92,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 6,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 127,90 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,47 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

