Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 44,76 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,76 EUR ab. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,64 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,18 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 38.501 Aktien.

Am 20.03.2025 markierte das Papier bei 71,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 60,08 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 EUR am 18.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,61 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

