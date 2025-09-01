Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO
Beiersdorf hat Pierre Kröning mit Wirkung zum 1. September zum neuen Chief Information Officer (CIO) sowie Geschäftsführer der Beiersdorf IT bei Beiersdorf Shared Services (BSS) ernannt.
Wie der Nivea-Hersteller mitteilte, berichtet Kröning direkt an CFO Astrid Hermann. Kröning folgt auf Annette Hamann, die das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlassen hat.
Kröning hat zuletzt bei der 100-prozentigen Tochter BSS als Direktor den Bereich Data & Analytics, Finance & HR Applications geleitet. Dabei sei er maßgeblich an der fortlaufenden digitalen Transformation von Beiersdorf beteiligt gewesen - unter anderem durch die Einführung einer übergreifenden Daten- und Analyse-Plattform und den Ausbau datengetriebener Entscheidungsprozesse.
Die Beiersdorf-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 97,44 Euro.
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
