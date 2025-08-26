Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

DAX aktuell

So bewegt sich der DAX heute.

Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 24.188,80 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,131 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24.174,62 Zählern und damit 0,090 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24.152,87 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.172,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.198,30 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,178 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der DAX mit 24.217,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, betrug der DAX-Kurs 24.226,49 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18.681,81 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,80 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Porsche (+ 1,02 Prozent auf 46,57 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,94 Prozent auf 102,40 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 36,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,89 Prozent auf 54,50 EUR) und Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 41,27 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 93,22 EUR), Commerzbank (-0,58 Prozent auf 34,16 EUR), Symrise (-0,46 Prozent auf 81,76 EUR), QIAGEN (-0,37 Prozent auf 41,97 EUR) und Heidelberg Materials (-0,34 Prozent auf 204,20 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 565.241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 271,352 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net