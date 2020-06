Die Risikofreude am Dienstag nahm nach dem Rücksetzer am Freitag wieder deutlich zu. Dabei stützten positive Vorgaben aus Asien und den USA. Darüber hinaus finden erneut Gespräche über weitere Konjunkturhilfen auf höchster Ebene statt. Dabei geht es unter anderem um eventuelle Kaufprämien für Fahrzeuge und Finanzspritzen für Kommunen.

Der DAX wies zum Handelsstart einen satten Aufschlag aus und blieb auch anschließend auf diesem hohen Niveau. Dabei konnte er die runde Marke von 12.000 Punkten hinter sich lassen und um 3,75 Prozent fester bei 12.021,28 Zählern schließen. Der TecDAX zeigte sich zur Börseneröffnung ebenfalls höher und verblieb auch danach in der Gewinnzone. Zuletzt stand ein Zugewinn von 0,8 Prozent auf 3.211,26 Punkte an der Kurstafel.

Anleger in Deutschland schlugen nach dem langen Pfingstwochenende zu.

An den europäischen Börsen ging es am Dienstag aufwärts.

Der EuroSTOXX 50 wies zum Handelsbeginn grüne Vorzeichen aus und behielt diese auch bis zum Börsenende mit einem Plus von 2,63 Prozent auf 3.159,02 Punkte bei.

Die guten Vorgaben aus den USA und Asien ermunterten auch in Europa zu Käufen. Allerdings wurden die jüngsten Entwicklungen in den USA misstrauisch beäugt, wo es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Ausschreitungen kam. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Einsatz von Militär angekündigt, sollte es zu keiner Beruhigung der Situation kommen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken