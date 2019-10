Asiens Börsen zurückhaltend -- Tim Cook: Apple Card bald auch in Deutschland

Am heimischen Markt wurde am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Der deutsche Leitindex musste am Mittwoch kräftige Abschläge verbuchen.

Der DAX war schon etwas tiefer in den Mittwoch gestartet und baute seine Verluste im Tagesverlauf kontinuierlich aus, bis er am späten Nachmittag gar unter die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke fiel. Er verabschiedete sich 2,76 Prozent tiefer bei 11.925,25 Punkten in den Feiertag. Auch der TecDAX musste herbe Rückschläge hinnehmen, obwohl er noch nahe der Nulllinie in den Handel gestartet war. Er beendete den Tag 2,51 Prozent tiefer bei 2.720,57 Zählern.

Hintergrund für die Verluste waren am Dienstag veröffentlichte enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA, aber auch aus der Eurozone . Für Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK war dies ein Beleg dafür, dass der US-chinesische Handelsstreit bereits großen Schaden angerichtet hat. Auch am Mittwoch vorgelegte US-Konjunkturdaten trugen zur Belastung bei: So wurden im September in den USA zwar etwas mehr Stellen als erwartet geschaffen, jedoch wurden die Arbeitsplatzzahlen vom Vormonat deutlich nach unten revidiert. Darüber hinaus entschied die WTO, dass die USA aufgrund von rechtswidrigen Airbus-Subventionen Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe erheben dürfe. Am Donnerstag findet aufgrund des Tags der Deutschen Einheit kein Handel statt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken