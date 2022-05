Ukraine-Krieg im Ticker: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen vorrangig schwächer -- adidas gibt Margenwarnung aus -- Evonik mit Gewinnsprung -- GoPro, Nordex, Nikola im Fokus

Das Marktumfeld bleibt im Zuge von steigenden Zinsen und unsicheren Wachstumsaussichten weiter angespannt. Darüber hinaus warten Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wird.

In Frankfurt dürften sich Anleger vor dem Wochenende zurücknehmen.

Die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien schwappen am Freitag auch nach Europa über, wenn auch weniger intensiv. Die Unsicherheit angesichts steigender Zinsen und ungewisser Konjunkturaussichten bleibt weiterhin hoch. Darüber hinaus setzt sich die Berichtssaison weiter fort.

Die europäischen Märkte dürfen am Freitag leicht nachgeben.

Die US-Börsen verbuchten nach der Rally im Anschluss an den Fed-Zinsentscheid am Donnerstag massive Verluste.

Der Dow Jones schloss 3,11 Prozent tiefer bei 33.001,33 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es 4,99 Prozent auf 12.317,69 Zähler abwärts.

Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet um 50 Basispunkte angehoben. Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Darüber hinaus gab die Fed Pläne bekannt, ihre durch Krisenmaßnahmen aufgeblähte Bilanz abzuschmelzen. Im Kampf gegen die hohe Inflation behält sich die US-Notenbank weitere deutliche Zinsanhebungen vor. Noch größere Zinsschritte als der nun vorgenommene um einen halben Prozentpunkt würden derzeit aber nicht in Erwägung gezogen.

Die US-Notenbank habe nicht versucht, den Markt zu überraschen, erklärte Ökonom Thomas Costerg von Pictet Wealth Management laut der Deutschen Presse-Agentur. Hinsichtlich der weiteren Zinspolitik habe sich die US-Notenbank jedoch offener gezeigt, als es der Markt bereits einkalkuliert habe, so Costerg. Nach der Rally vom Vortag kehrte so am Donnerstag schnell wieder Ernüchterung ein, während von der US-Wirtschaft schwache Daten zur Produktivität kamen.

Auf Unternehmensseite setzte sich derweil die Quartalsberichtssaison fort. Am Vorabend hat die Auktionsplattform eBay nachbörslich ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt.

