DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Deutsche Bank hält an Jahreszielen fest -- STMicro steigert Umsatz stärker als erwartet -- CES-Auto von BMW wechselt die Farbe

Samsung erwartet kräftige Zuwächse. T-Mobile US mit starkem Kundenzuwachs knapp unter Markterwartung. Umfrage: Darum ist Meta Platforms das schlechteste Unternehmen 2021. iPhone-Produktion zieht im ersten Quartal vermutlich wieder an. Handelskette Globus will Netz aus Tesla-Ladestationen ausbauen.