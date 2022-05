Asiens Börsen in Grün -- Apple räumt überraschenden Bug bei iPhones ein -- Tesla-Konkurrent BYD ruft Fahrzeuge in die Werkstätten zurück

Nach dem Rutsch auf ein Tief seit Mitte März zu Wochenbeginn hat sich der deutsche Leitindex damit etwas gefangen. Die Anleger hielt eine Flut an Quartalszahlen in Atem.

So eröffnete der DAX höher und lag auch anschließend klar in der Gewinnzone. Er verließ den Handel letztlich 1,15 Prozent fester bei 13.534,74 Zählern. Auch der TecDAX entwickelte sich freundlich, nachdem er schon zum Start gestiegen war. Sein Schlussstand: 2.929,61 Zähler (+1 Prozent).

In den USA zeigten sich die Märkte im Dienstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones-Handel verlief volatil, im späten Verlauf entschied sich das Börsenbarometer aber für rotes Terrain und schloss 0,27 Prozent tiefer bei 32.160,15 Punkten. Der NASDAQ Composite legte nach einem Ausflug in die Verlustzone kräftiger zu und ging mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 11.737,67 Zählern in den Feierabend.

Nach der Talfahrt der letzten Handelstage setzte am Dienstag teilweise eine Erholung ein. Ein richtige Entwarnung gab es dennoch nicht. Die Inflation bleibt hoch, ob die straffere Geldpolitik dagegen wird effektiv helfen können, bleibt laut Händlern ungewiss. "Es gibt in dieser Woche einen potenziellen Katalysator, der den Abschwung am Markt möglicherweise bremsen wird: die US-Inflationsdaten am Mittwoch. (...) Ein Nachlassen der Inflation ist die einzige Sache, die Anleger hoffen ließe", meint Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank gegenüber Dow Jones Newswires.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken