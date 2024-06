DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen überwiegend tiefer -- Rheinmetall eröffnet Produktionsstätte in der Ukraine -- TMTG, Heidelberg Materials, Daimler Truck im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem freundlichen Handelsauftakt. Der DAX bewegt sich vorbörslich knapp im Plus und dürfte oberhalb der 18.500-Punkte-Marke eröffnen.

Der TecDAX steht ebenfalls vor einem etwas festeren Start. Der DAX tritt am Dienstag auf der Stelle, die enge Handelsrange des deutschen Leitindex der vergangenen Tage findet damit vorerst seine Fortsetzung. Die Anleger halten ihre Füße vor dem Leitzinsentscheid der Fed still. Zwar geht man allgemein nicht von einer Zinssenkung aus, allerdings dürften neue Erkenntnisse über den weiteren Zinskurs der Fed zutage treten. Überhaupt ist der Mittwoch mit Abstand der wichtigste Handelstag der Woche. Der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets spricht der Deutschen Presse-Agentur zufolge von einem "Super-Mittwoch", an dem neben dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. In New York hatte es am Vorabend zwar leichte Aufschläge gegeben, die aber für erneute Rekorde nicht ausgereicht hatten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa dürften am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich kaum. Am Dienstag dürften sich die Ausschläge an den europäischen Börsen in Grenzen halten, da Anleger bereits mit Hochspannung auf den morgigen Handelstag blicken - stehen doch hier mit den US-Inflationsdaten und dem Fed-Leitzinsentscheid zwei sehr wichtige Termine auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich im Montagshandel etwas höher. Der Dow Jones Index schloss 0,18 Prozent höher bei 38.868,17 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte daneben um 0,35 Prozent auf 17.192,53 Zähler zulegen. Mitte der Woche wird die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bekannt geben, und es wird erwartet, dass sie einen restriktiveren Ton anschlagen könnte, da der Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag überraschend stark ausgefallen ist. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im September auf knapp 50 Prozent gesunken, so Dow Jones Newswires. Immer mehr Marktexperten glauben, dass es 2024 aufgrund der starken Konjunktur und anhaltenden Inflation überhaupt keine Zinssenkung geben wird. Auch aus Europa kamen negative Vorgaben. Dort herrschte ebenfalls Zurückhaltung vor den Aussagen der Fed. Zudem hat das Ergebnis der Europawahl, das einen Rechtsruck in vielen Ländern zeigte, für Unsicherheit gesorgt. In Frankreich führt dies unter anderem zu sofortigen Neuwahlen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken