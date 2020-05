Neben der Corona-Pandemie bleibt auch die Quartalssaison das Dauerthema am Markt. Unter anderem gewährten E.ON , innogy , thyssenkrupp und TeamViewer den Anlegern einen Einblick in ihre Bücher.

Negative Vorgaben aus Asien und den USA belasten am Dienstag auch den deutschen Markt. "Die Vorsicht ist zurück", sagte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets mit Blick auf die aktuelle Lage in Sachen Corona. Viele Anleger befürchten eine zweite Pandemiewelle, nachdem die WHO vor einer solchen gewarnt hat, falls mit den Lockerungen nicht sehr vorsichtig umgegangen werden sollte.

Die Börsen in Europa zeigen sich am Dienstag etwas schwächer.

Der EuroSTOXX 50 notiert kurz nach Handelsstart 0,2 Prozent tiefer bei 2.877 Punkten.

Die Unsicherheit unter den Anlegern in Bezug auf die Corona-Pandemie nimmt wieder zu. Angesichts der gelockerten Corona-Maßnahmen in vielen Ländern hat die WHO zu "extremer Vorsicht" aufgerufen. Es gebe zwar große Erfolge, jedoch bestehe auch die Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle, so der WHO-Chef Tedro Adhanom. "Mit der zunehmenden Angst vor einer zweiten Infektionswelle dürfte dann auch die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Verkaufswelle zunehmen", warnte CMC Markets.

