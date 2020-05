Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Verlusten eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,1 Prozent tiefer bei 10.426 Einheiten. Auch der TecDAX gibt vorbörslich ab und verliert 1,0 Prozent auf 2.958 Einheiten.

Am Vorabend hatte Fed-Chef Jerome Powell gesagt, dass womöglich weitere Konjunkturhilfen nötig sein, um die US-Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen. "Die Hoffnungen auf eine schnelle, V-förmige Erholung in wichtigen Wirtschaftsnationen schwinden immer mehr", kommentierte Michael McCarthy. Deshalb flüchten sich Anleger nun in vermeintlichen sichereren Häfen, so der Marktstratege von CMC Markets.

