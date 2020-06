Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt letztlich schwächer.

Der DAX ging etwas leichter in den neuen Handelstag und zeigte sich anschließend sehr volatil. Nachdem er am Mittag erneut ins Minus zurückgefallen war, verblieb er bis zum Handelsende auf rotem Terrain. Letztlich gab er 0,81 Prozent auf 12.281,53 Punkte ab.Der TecDAX verlor zeigte sich zum Handelsstart noch wenig bewegt, fiel aber anschließend tief ins Minus und verweilte dort bis zum Ertönen der Schlussglocke. Er beendete den Handel mit einem Abschlag von 6 Prozent bei 3.012,21 Zählern.

Am Donnerstag fand der deutsche Markt zunächst keine klare Richtung - später setzte sich der DAX dann in der Verlustzone fest. "Die Angst vor einer zweiten Coronavirus-Ausbreitungswelle bleibt in den Köpfen der Anleger und vermiest ihnen die Kauflaune der vergangenen Wochen", so Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader gegenüber dpa-AFX. Hinzu kamen die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Außerdem warf auch der am Freitag anstehende Hexensabbat seinen Schatten voraus.

Auf Unternehmensseite stand der Zahlungsabwickler Wirecard im Mittelpunkt. Wirecard hatte die Vorlage seines Jahresabschlusses erneut verschoben. Der Wirecard-Schock sitzt tief, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank gegenüber dpa-AFX. "Der Geduldsfaden ist nun anscheinend bei vielen Investoren gerissen und so trennen sich auch die letzten Optimist von den Wirecard-Anteilen."

