Dank weiterer positiver Notenbanksignale erreichte deram Donnerstag im Feiertagshandel ein neues Jahreshoch bei 12.438 Einheiten - das war der höchste Stand seit September vergangenen Jahres. Nach der Europäischen Zentralbank vor zwei Tagen hatte nun auch die Fed in den USA die Anlegerhoffnungen auf neue Zinssenkungen untermauert. Am Nachmittag verlor der DAX dann an Schwung. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 0,38 Prozent fester bei 12.355,39 Punkten. Erstaunlicherweise habe es die Fed geschafft, die ohnehin schon hohen Erwartungen der Märkte noch zu übertreffen, ohne mit Blick auf die US-Wirtschaft Alarmglocken zu läuten, sagte Stratege Stephen Innes von Vanguard Markets.

Auch auf europäischer Ebene halfen Zinsfantasien den Aktienkursen auf die Sprünge. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vorabend zwar nicht angetastet, jedoch eine weitere Lockerung in Aussicht gestellt.

Thema des Tages aber war der fulminante Börsenstart des Bürokommunikations-Dienstes Slack . Der Kurs war zum Handelsstart um rund 50 Prozent in die Höhe geschnellt und hatte bei 38,5 Dollar eröffnet. Der Referenzkurs war am Vorabend auf 26 Dollar festgesetzt worden. Zuletzt notierten die Anteilscheine bei rund 41 Dollar.

Dank der Schützenhilfe der US-Notenbank Fed nahm die Wall Street am Donnerstag weiter Kurs auf neue Rekordstände. Sie hatte bereits am Vortag ein wenig von den Signalen für baldige Zinssenkungen profitiert.

Der global nach unten zeigende Zinstrend stützte am Donnerstag die Stimmung an den Börsen in Asien. Nach moderat positiven US-Vorgaben und nachdem die US-Notenbank Bereitschaft signalisiert hat, die Zinsen zu senken angesichts diverser Risikofaktoren für das Wirtschaftswachstum, ging es auf breiter Front aufwärts mit den Kursen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch nach dem Ende der zweitägigen Beratungen des Offenmarktausschusses (FOMC) gesagt, dass es nach Meinung vieler FOMC-Mitglieder jetzt mehr Argumente für Zinssenkungen gebe und dass die Entwicklung der Wirtschaftsdaten diesbezüglich genau verfolgt werde. Am Zinsterminmarkt wurde bereits vor dem Treffen eine Zinssenkung in den USA im Juli mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Sie ist nun weiter gestiegen auf 100 Prozent.

Die japanische Notenbank hat derweil betont, dass sie die Zinsen noch mindestens bis Frühjahr 2020 auf einem extrem niedrigen Niveau halten wird angesichts der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China.

In Japan beendete der Nikkei den Handelstag 0,6 Prozent fester bei 21.462.86 Punkten. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis zur Schlussglocke um 2,38 Prozent auf 2987.12 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong notierte zum Schluss 1,23 Prozent fester bei 28.550 Zählern.

