DAX minimal tiefer erwartet -- Börse in Tokio schließt freundlich -- ASML mit Umsatzsprung im Schlussquartal -- Microsoft macht weniger Gewinn -- Givaudan, Texas Instruments im Fokus

Der DAX zeigt sich vorbörslich um 0,19 Prozent schwächer bei 15.063,97 Punkten. Am Vortag schloss der Leitindex mit einem minimalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 15.093,11 Punkten. Der TecDAX wird knapp über seinem Vortagesschluss erwartet. Er hatte am Dienstag 0,84 Prozent auf 3.171,78 Zähler verloren.

Auch zur Wochenmitte dürfte das Geschäft an den europäischen Börsen verhalten verlaufen. Der Fokus der Marktteilnehmer gehe immer stärker in Richtung Berichtssaison und die Zahlen der Einzelunternehmen, heißt es laut Dow Jones Newswires am Markt. Der bisherige Verlauf der Unternehmensberichtssaison habe noch nicht ausgereicht, um die Investoren zu größeren Aktienkäufen zu bewegen, so ein Analyst laut dpa-AFX.

Anleger in Europa dürften sich auch am Mittwoch nicht aus der Deckung wagen.

Zudem herrschte im Vorfeld weiterer wichtiger Geschäftsausweise Zurückhaltung. So legen im Wochenverlauf unter anderem die Tech-Riesen Microsoft , Tesla und Intel ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vor. Die Unternehmen müssten liefern, heißt es laut Dow Jones Newswires. Dabei stünden aber vor allem die Ausblicke im Fokus. Denn die Gewinnerwartungen der Unternehmen stellen einen wichtigen Gradmesser bei der Frage, ob die US-Konjunktur in die Rezession abrutscht.

Das Auf und Ab am US-Aktienmarkt setzte sich damit fort. Nach einem Rückschlag in der vergangenen Woche und einer darauf erfolgten Erholungsbewegung wurden die Anleger wieder vorsichtiger. Eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten wurde überwiegend negativ aufgenommen.

Auch zur Wochenmitte befanden sich die meisten asiatischen Börsen noch in der Feiertagspause.

In Tokio wurde am Mittwoch jedoch gehandlet. Dort legte der japanische Leitindex Nikkei bis zum Ertönen der Schlussglocke um 0,35 Prozent auf 27.395,01 Punkte zu.

In China blieben die Börsen hingegen weiterhin geschlossen. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite am Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Punkte. In Hongkong hatte der Hang Seng vor dem Wochenende ein deutliches Plus von 1,82 Prozent auf 22.044,65 Zähler verzeichnet.

In Shanghai und Hongkong fanden nach wie vor die Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest statt, weswegen der Börsenhandel dort ruhte. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter.

