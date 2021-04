Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Diese 10 Aktien versprechen ein wahres Kursfeuerwerk

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 16/2021, ab Freitag, 23. April 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Explosive Powertitel: Zehn heiße Aktien

Attraktive Bewertungen sowie eine wirtschaftliche Erholung sprechen für Nebenwerte. Die aussichtsreichsten Aktien.

Eigentor

Die Super League im Fußball ist schneller geplatzt, als sie geboren war. Doch die Milliarden werden weiter fließen.

Knapp und heißt begehrt

Die Lieferengpässe bei Chips bleiben, die Nachfrage steigt. Und die USA werden restriktiv.

Bereit für den Neustart

Großbritannien sperrt auf und zeigt Europa, wie es geht. Das schlägt sich auch an der Börse ­nieder.

Grüne Gewinner

Welche Fondsportfolios sowohl bei Risiko und Rendite als auch beim Umweltbewusstsein punkten.

Eigenbau

Mit dem ­elek­trischen Luxus­modell EQS bläst Daimler zur Jagd auf Tesla. Chef Ola Källenius meldete bereits einen verzehnfachten Konzerngewinn.

Aktie im Brennpunkt

Apple setzt auf neue Farben und eine bewährte Strategie.

Metall mit Zukunft

Wie Anleger vom erwarteten Silberboom profitieren.

"Die Pipeline ist voll"

Evonik-Chef Kullmann sieht den Chemiekonzern auf Wachstumskurs.

Abfindungen

So holen Sie mehr aus Geldgeschenken des Arbeitgebers raus.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



