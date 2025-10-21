DAX24.300 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.962 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,79 -0,3%Gold4.128 -5,2%
Novo Nordisk ersetzt Chairman und weitere Board-Mitglieder

21.10.25 15:05 Uhr
Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk wird seinen Chairman und andere Board-Mitglieder austauschen. Allerdings müssen die Aktionäre darüber entscheiden, nachdem sich der dänische Pharmariese und sein Großaktionär nicht über die Zusammensetzung des Führungsgremiums einigen konnten.

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, Chairman Helge Lund, sein Stellvertreter Henrik Poulsen und fünf unabhängige Direktoren würden ersetzt. Eine außerordentliche Hauptversammlung im November werde über die neuen Board-Mitglieder abstimmen.

Novo Nordisk wollte den Vorstand durch zusätzliche neue Kompetenzen auffrischen und zugleich Kontinuität wahren. Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, dass der Board der Novo-Nordisk-Stiftung - der gemeinnützigen Organisation, die die Mehrheit der Stimmrechte über den Arzneimittelhersteller kontrolliert - eine umfassendere Veränderung wünsche.

"In einem Dialog mit der Novo-Nordisk-Stiftung über die künftige Zusammensetzung des Board war es nicht möglich, ein gemeinsames Verständnis zu erreichen", sagte Lund.

Die Veränderungen im Vorstand kommen zu einer turbulenten Zeit für Novo Nordisk, das an der Spitze des Booms von Medikamenten zur Gewichtsreduktion stand, aber Marktanteile an Konkurrenten und alternative Produkte verloren hat. Das Unternehmen kündigte deshalb kürzlich an, Tausende von Arbeitsplätzen zu streichen, und hat Anfang des Jahres seinen CEO entlassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

October 21, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)

